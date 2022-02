Il Milan si ribella ma l’Inter non sa più vincere (e segnare)

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna la Serie A dopo la parentesi delle coppe europee ed è subito polemica nella lotta Scudetto tra Milan e Inter

Venerdì di Serie A che ha visto Milan e Inter raccogliere ancora pochissimo, frenate da Udinese e Genoa sul pareggio e con aspre polemiche arbitrali sollevate dalla capolista.

Esplode la rabbia rossonera, di fatto la prima volta in una stagione che sin qui non ha sorriso moltissimo dal punto di vista arbitrale. Basti pensare alla beffarda sconfitta in Champions contro l’Atletico Madrid o al ben più clamoroso episodio contro lo Spezia.

Proprio in quell’occasione il Diavolo si travestì da Angelo e con straordinaria eleganza accettò l’errore di Serra, anche confortando l’avvilito fischietto torinese. Ma questa volta no, non per il tocco di mano di Udogie che ha regalato il pareggio all’Udinese. Ha sbottato Pioli e soprattutto è uscito alla scoperto Paolo Maldini.

