Milan-Inter: Daspo a 15 tifosi milanisti, ecco perchè

Milan-Inter, la questura ha condannato ben 15 tifosi rossoneri dopo gli episodi incresciosi avvenuti allo stadio durante il match

Dopo 20 anni ieri è andato in scena l’euroderby tra Milan e Inter, e il primo round se le aggiudicato la formazione nerazzurra per 2-0. Il match ha vissuto attimi anche di grande tensione che hanno costretto ad intervenire al questore Giuseppe Petronzi, il quale ha inflitto il daspo a ben 15 tifosi del Milan.

Inizialmente erano nove, sei successivamente aggiunti nelle successive ore di un anno, ad eccezione di un uomo di 67 anni e del figlio di 29. I due uomini secondo quanto viene riportato, hanno aggredito l’addetta per il controllo dei biglietti.

L’addetta è stata aggredita dopo che ha richiesto al giovane ragazzo il biglietto per entrare allo stadio, tale aggressione è avvenuta da alcuni parenti di quest’ultimo. Un altro tifoso ha preso il daspo di un anno per aver tentato di scavalcare la barriera per raggiungere il secondo anello, rischiando di precipitare di sotto