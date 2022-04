Milan, infortunio Ibrahimovic: le ultime in vista della Lazio

L’infortunio patito da Zlatan Ibrahimovic mette in dubbio la sua presenza in vista del prossimo Lazio-Milan

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic per i prossimi dieci giorni (nuovo acciacco al ginocchio): questo significa che salterà sicuramente la partita col Genoa, il derby di Coppa contro l’Inter e pure la gara successiva con la Lazio. La speranza del Milan e dei suoi tifosi è rivedere lo svedese almeno in panchina il 1° maggio (data e orario da confermare) contro la Fiorentina a San Siro.

Zlatan crede ancora nel rush scudetto e pensa di poter trascinare i compagni nell’impresa che potrebbe diventare il sigillo della sua carriera. Il suo contributo nelle ultime partite, anche a livello di personalità, potrebbe essere fondamentale.