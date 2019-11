Milan, i convocati di Pioli: recuperano Caldara e Rodriguez

Milan, il tecnico dei rossoneri ha diramato la lista dei 23 convocati in vista del match di San Siro di questa sera

Quasi tutto pronto in casa Milan in vista del match di questa sera. I rossoneri ospiteranno la Lazio all’Olimpico nel match in programma alle 20:45. Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati. Out Suso e Musacchio, rientrano Caldara e Rodriguez.

#MilanLazio: 23 Rossoneri in the squad list 🔴⚫

Sono 23 i rossoneri convocati per la sfida di stasera 🏟#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/9UBVwGkbj2

— AC Milan (@acmilan) November 3, 2019