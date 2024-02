Milan, il club fissa degli obiettivi per evitare l’esonero di Pioli: la situazione in vista della Lazio. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Stefano Pioli, spiegando che il mondo rossonero è sempre più diviso sul futuro del tecnico.

Per questo, il club ha fissato degli obiettivi minimi che dovranno necessariamente essere raggiunti per fare in modo che ci siano chance per evitare l’esonero: vale a dire la qualificazione alla prossima Champions, il derby e almeno la semifinale di Europa League. Il Milan sarà anche il prossimo avversario in campionato della Lazio.