Mihajlovic, le parole del serbo: «Donate il midollo, l’Italia è molto indietro…»

Sinisa Mihajlovic ha parlato della donazione del midollo e di quanto sia importante

Prima della vittoria del suo Bologna contro l’Atalanta, Sinisa Mihajlovic ha sostenuto la campagna dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). Ecco le parole del tecnico serbo secondo quanto riportato da Eurosport.

LE PAROLE DI SINISA – «Voglio iniziare dicendo che la prevenzione è fondamentale, tenetevi controllati. In Italia non si dona abbastanza. Siamo molto indietro rispetto a paesi come quelli del nord, gli Stati Uniti e la Germania. Il trapianto di midollo salva vite, quindi donate: io purtroppo non posso più. E chiedo a tutti di schierarvi dalla parte della ricerca: donate», chiare le parole dell’ex Lazio su un argomento serio come questo.