Mihajlovic, oggi avrebbe spento 56 candeline: il ricordo della Lazio

Mihajlovic, la leggenda biancoceleste è scomparso il 16 dicembre 2022 e oggi avrebbe compiuto 56 anni. Il ricordo della Lazio

Oggi Sinisa Mihajlovic, leggenda biancoceleste ed ex allenatore del Bologna, avrebbe compiuto 56 anni e la Lazio lo ha ricordato così:

RICORDO – Avrebbe spento oggi 56 candeline l’indimenticato Sinisa Mihajlovic.

Calciatore biancoceleste dal 1998 al 2004, colleziona 193 presenze con l’Aquila sul petto, realizzando 33 reti e vincendo sette trofei: uno Scudetto, una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Mihajlovic detiene il record di 28 reti su punizione in Serie A (in coabitazione con Andrea Pirlo). Inoltre, il 13 dicembre 1998 riuscì a realizzare una tripletta su calcio da fermo nel 5-2 con il quale la Lazio superò all’Olimpico la Samp. Un’impresa simile era accaduta prima solo a Giuseppe Signori che il 10 aprile 1994 fece tripletta in Lazio-Atalanta 3-1.

Scomparso il 16 dicembre 2022, il serbo rimarrà per sempre nella leggenda biancoceleste.