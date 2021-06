Mihajlovic, cimeli biancocelesti: che museo della Lazio in casa! FOTO

Cimeli biancocelesti in casa Lazio: un vero e proprio museo biancoceleste per il tecnico ed ex giocatore serbo – FOTO

Un passato alla Lazio e un presente che più volte ha sfiorato i colori biancocelesti, senza però unirsi nuovamente a loro (almeno per il momento). Sinisa Mihajlovic, nonostante da tanti anni abbia salutato la prima squadra della Capitale, non dimentica quel legame con la Lazio.

Nella sua casa in Serbia, il tecnico ha varie coppe e fotografie in maglia biancoceleste, come ha testimoniato il figlio sui social.