Mihajlovic, il serbo è il Coach of The Month del mese di aprile

Riconoscimento importante per Sinisa Mihajlovic, che è stato infatti nominato Coach of The Month del mese di aprile.

A prendere la decisione è stata una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive sulla base della qualità del gioco espresso dalla sua squadra e del fair play tenuto durante le gare del mese appena conclusosi. Il trofeo sarà consegnato domenica prima di Bologna-Sassuolo.

«“Il premio di allenatore del mese a Sinisa Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell’unità di intenti di un gruppo», queste le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.