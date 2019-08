Mihajlovic guerriero, in panchina per la prima del suo Bologna

Il mister è ancora in cura per sconfiggere la malattia

Guerrieri si nasce, e nessuno forse lo sa meglio di Sinisa Mihajlovic. 40 giorni dopo la conferenza stampa in cui confessava di doversi allontanare dal campo a causa della leucemia il tecnico del Bologna oggi ha lasciato l’ospedale, dove è ancora in cura, per scendere in campo e sedere sulla panchina della sua squadra.

Doveva vederla da un box apposito e invece si è seduto al solito posto, al suo posto, quello da condottiero, in mezzo alla sua gente. Un segnale, forte, da parte di uno che non ha mai mollato in campo, figuriamoci nella vita.