Mihajlovic esce dall’ospedale in condizioni molto buone

Direttamente da una nota del Policlinico Sant’Orsola, si evincono le dimissioni del mister del Bologna e vengono rese note le sue condizioni

Questa mattina ancora una volta Sinisa Mihajlovic ci ha sorpreso: doveva continuare le cure al Sant’Orsola ma è stato dimesso dall‘Istituto di Ematologia Seragnoli di Bologna visto che ha risposto bene alle cure.

Il Policlinico bolognese ha reso note le dimissioni del mister serbo e le sue condizioni tramite una nota ufficilale: «Il Sig. Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia Seràgnoli dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone». Una sua presenza in extremis a Roma questa sera? Non è da escludere visto che l’ex Lazio ci ha sempre riservato sorprese sensazionali.