Micoud, la critica dell'ex centrocampista su Guendouzi

Micoud, l’ex centrocampista rilascia delle parole pesanti nei confronti dei convocati della Francia e si sofferma su Guendouzi

Ai microfoni di Equipe de Soir ha parlato l’ex centrocampista Micoud il quale ha espresso alcune sue perplessità riguardo i calciatori convocati della Francia, e si sofferma in particolare su Guendouzi della Lazio

GUENDOUZI – Altrimenti, continueremo con centrocampisti così, riporteremo Guendouzi, riporteremo anche Ikoné che non sta giocando. Non ho nulla contro Guendouzi, penso che sia un buon giocatore, non sono ossessionato, ma ogni volta che ha avuto la palla è andata dietro, e lui è un po’ il nostro creatore a centrocampo

Non ho intenzione di parlarne in continuazione, perché lo dico da 10 anni, ma quello che mi infastidisce è che Akliouche è a casa, prendiamo Olise e lui è in panchina, Cherki è a casa. In alcune nazioni, i ragazzi che fanno strada nei loro club arrivano in nazionale. In Germania, ho appena visto due ragazzi del Mainz che non giocano in Champions League. Sono entrambi giocatori di prima scelta. A un certo punto bisogna farli partire e fidarsi di loro