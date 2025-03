Michieli: «Dopo il disastro agli Europei, la Nazionale ha»

Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24: le sue parole

Un’ultima domanda sulla Nazionale: tra pochi giorni gli azzurri saranno impegnato contro la Germania nei quarti di finale di Nations League. Può essere questa una prima prova di maturità per l’Italia di Spalletti?

«Dopo il disastro agli Europei, la Nazionale ha cambiato marcia. Ma sono d’accordo che la misura di questo cambiamento emergerà ora, alzando l’asticella. L’Italia, a parte Donnarumma, non ha campioni in rosa, però ci sono giocatori come Bastoni e Retegui che stanno crescendo, Barella è una garanzia di rendimento. Servirebbe l’esplosione di un talento. C’era un periodo in cui avevamo Baggio, Totti, Del Piero. Ne basterebbe uno così, forse anche tre quarti… Allora, forse, potremmo sperare di avvicinarci al podio d’Europa».

