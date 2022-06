Mertens Lazio, Bagni: «Spalletti non crede in lui, lo considera una riserva»

L’ex calciatore del Napoli Bagni ha parlato della situazione in azzurro di Mertens, con l’ipotesi Lazio sempre sullo sfondo

Salvatore Bagni, storico ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Tele A ha parlato della situazione riguardante il rinnovo in azzurro di Dries Mertens con la Lazio che tiene sempre d’occhio l’evolversi della questione.

MERTENS – «Spalletti non ha mai creduto in Mertens, con lo Spezia lo sostituì all’intervallo per Petagna e non lo accetto. L’allenatore lo reputa solo sostituto di Osimhen, significa non giocare. Può rinnovare anche per più anni ma per Spalletti non è un titolare».