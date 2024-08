Mercato Lazio Women, Kerttu Karresmaa NUOVA calciatrice biancoceleste: il comunicato UFFICIALE

Mercato Lazio Women, Kerttu Karresmaa è una nuova calciatrice biancoceleste: il comunicato ufficiale del club

Con un comunicato, la Lazio Women ha ufficializzato l’arrivo di Kerttu Karresmaa:

La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Kerttu Karresmaa è una nuova calciatrice biancoceleste.

Giovane portiere finlandese classe 2004, dopo le prime esperienze in patria, nel 2023 approda in Italia per vestire la maglia della Sampdoria con cui colleziona anche l`esordio in Serie A contro l`Inter.

Nel curriculum di Karresma anche alcune presenze con le selezioni giovanili della nazionale finlandese.