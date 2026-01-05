Mercato Lazio Women, risoluzione del contratto per Ashworth-Clifford! Il comunicato odierno

Calciomercato
Mercato Lazio Women, risoluzione del contratto per Ashworth-Clifford! Il comunicato
Mercato Lazio Women, trapelano delle novità sul destino della giocatrice Lucy Ashworth-Clifford. Ecco il comunicato della società biancoceleste
Il calcio sorprende su tutti i fronti. Nella giornata odierna è stata resa nota una notizia relativa al futuro di Lucy Ashworth-Clifford, giocatrice della Lazio Women. Quest’ultima ha risolto consensualmente il contratto con il club. Di seguito vi riportiamo il comunicato stilato in merito:
«La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Lucy Ashworth-Clifford ha risolto consensualmente il contratto con il Club.
La Società ringrazia la calciatrice inglese per l`impegno profuso in biancoceleste e le augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. announces that Lucy Ashworth-Clifford has reached a mutual agreement to terminate her contract with the Club.
The Club would like to thank the English player for her dedication to the team and wishes her the very best of luck for the remainder of her career».
