Guendouzi si avvicina al Fenerbahce e la situazione di Raspadori: le ultime sul mercato della Lazio - Lazio News 24

Guendouzi e Raspadori stanno animando il calciomercato invernale della Lazio. Arrivano degli importanti aggiornamenti sulle due trattative

Il calciomercato della Lazio entra in una fase particolarmente delicata e ricca di incroci pericolosi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la situazione legata a Giacomo Raspadori resta in costante evoluzione. L’attaccante classe 2000, ex Napoli e profilo molto apprezzato dalla dirigenza biancoceleste, è sotto assalto da parte della Roma.

I giallorossi, sempre secondo la fonte, starebbero organizzando un primo contatto diretto con l’entourage del giocatore per capire margini, costi e volontà dello stesso. Una mossa che rischia di complicare i piani della Lazio, che da tempo valuta Raspadori come rinforzo ideale per aumentare qualità e soluzioni offensive nel reparto avanzato.

Calciomercato Lazio: Guendouzi e l’assalto del Fenerbahce

Parallelamente, il relativamente al calciomercato della Lazio è segnato anche dalla situazione di Matteo Guendou. Moretto riporta che il Fenerbahce starebbe insistendo con decisione per trovare la quadra sull’operazione, con un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Invece secondo Alfredo Pedullà nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Lazio e l’entourage del giocatore, passaggio chiave per chiarire volontà, prospettive e strategie. La dirigenza biancoceleste dovrà valutare attentamente se resistere agli assalti turchi o monetizzare una possibile cessione, reinvestendo poi sul mercato.

Calciomercato Lazio: intrecci decisivi e giorni caldi

Tra la pista Raspadori, il tentativo della Roma e il pressing del Fenerbahce per Guendouzi, la Lazio si trova davanti a giorni decisivi. Le prossime ore potrebbero indirizzare in modo chiaro il futuro tecnico della squadra, con scelte che avranno un impatto diretto sulla stagione.

