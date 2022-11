Mercato Lazio, tutto su Parisi se parte Hysaj: la situazione

In casa Lazio continua la ricerca di un terzino sinistro sul mercato di gennaio: l’obiettivo è Parisi ma serve la cessione di Hysaj

Il grande obiettivo della Lazio nel mercato di gennaio è regalare a Maurizio Sarri un nuovo terzino sinistro.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, un eventuale acquisto dipenderà dal tipo di cessione che verrà effettuata. Se dovesse partire Hysaj infatti, l’obiettivo principale sarebbe Parisi dell’Empoli. Se i sacrificati invece dovessero essere i soli Fares e Kamenovic, gli introiti non basterebbero per arrivare all’Empolese e si dovrebbe virare su uno tra Valeri, Doig o Arteaga.