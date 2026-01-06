Mercato Lazio: Tavares in uscita, Guendouzi non ha chiesto la cessione. E Mandas ora... - Lazio News 24

Mercato Lazio: quest’oggi vi segnaliamo tutte le novità su Nuno Tavares, Matteo Guendouzi e Christos Mandas. Tre cessioni all’orizzonte?

Il post Lazio-Napoli ha aperto scenari importanti in casa biancoceleste. Le parole di Maurizio Sarri non sono passate inosservate: il tecnico toscano ha infatti ammesso l’esistenza di 2-3 calciatori desiderosi di cambiare aria, un segnale forte che ha acceso immediatamente il dibattito sul calciomercato Lazio.

Dopo l’ufficialità della cessione di Valentín Castellanos al West Ham, la società di Claudio Lotito è chiamata ora a gestire una fase particolarmente complessa, segnala oggi Alfredo Pedullà.

Il caso Mandas e l’asse con la Juventus

Uno dei nomi più caldi è quello di Christos Mandas, portiere greco che ritiene ormai conclusa la propria esperienza in biancoceleste. Il classe 2001 ha aperto completamente alla Juventus, che lo segue con grande attenzione. La valutazione fatta dalla Lazio è chiara: almeno 15 milioni di euro per il cartellino, cifra che richiede un investimento importante.

La Juve, dal canto suo, ha momentaneamente trattenuto Mattia Perin, corteggiato dal Genoa, proprio per non restare scoperta tra i pali. L’idea dei bianconeri è quella di avere la certezza di un sostituto all’altezza e Mandas resta un profilo gradito.

Mercato Lazio, Guendouzi tra fedeltà a Sarri e l’offerta del Fenerbahce

Situazione diversa, ma altrettanto delicata, quella legata a Matteo Guendouzi! Il giocatore non ha chiesto la cessione ed è legatissimo a Sarri, ma davanti a un’offerta convincente potrebbe non opporsi. I contatti tra la Lazio e il Fenerbahce sono reali, soprattutto con l’agente del calciatore.

Dal punto di vista economico, l’offerta turca sarebbe molto allettante: oltre 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il vero problema, però, resta l’equilibrio tecnico: dopo l’addio di Castellanos, non ancora sostituito, una seconda cessione pesante rischierebbe di creare ulteriori criticità, soprattutto se il nuovo innesto fosse meno competitivo.

Mercato Lazio, Tavares scontento e le piste estere

Tra i giocatori più scontenti figura anche Nuno Tavares. L’esterno portoghese guarda con interesse all’estero: da un lato l’Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad in pole, dall’altro un timido sondaggio dell’Atletico Madrid, fin qui mai realmente approfondito.

Anche in questo caso, la Lazio dovrà valutare tempi e modalità per non indebolire ulteriormente la rosa.

LEGGI ANCHE: Maldini Lazio, trattativa avviata con l’Atalanta! La formula dell’operazione: le ultime