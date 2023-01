Mercato Lazio, Tare sempre a caccia di un terzino sinistro: Romero la chiave?

Mercato Lazio, prosegue la ricerca di un terzino sinistro da parte di Tare: la partenza in prestito di Romero può sbloccare la situazione

In casa Lazio è sempre aperta la caccia ad un nuovo terzino sinistro da regalare a Sarri entro il prossimo 31 gennaio, giorno di chiusura del mercato invernale.

Come riporta Il Messaggero, la chiave potrebbe essere l’uscita in prestito di Romero fino a fine stagione. In questo modo si potrebbe accelerare per Pellegrini che sbarcherebbe a Formello con la stessa formula. Intanto Sarri ha bocciato Valeri: il tecnico lo considera un esterno alto.