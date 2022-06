Mercato Lazio, sondaggio del Chelsea per Milinkovic. Ma le offerte...

Mercato Lazio, il blitz a Londra di Tare ha prodotto un sondaggio del Chelsea per Milinkovic-Savic: le offerte però non convincono

Il futuro di Milinkovic-Savic tiene ancora banco in casa Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il blitz di Tare a Londra ha prodotto alcuni importanti sondaggi del Chelsea (col quale restano in ballo anche i nomi di Kepa, Emerson Palmieri e Loftus-Cheek) per il Sergente biancoceleste che non sono però sfociati in un’offerta concreta.

Al momento le alte richieste di Lotito, che per il centrocampista chiede una cifra superiore ai 60 milioni di euro, bloccano i possibili acquirenti. Le uniche società che si sono dette disposte ad accontentare la Lazio sono l’Arsenal e il Newcastle, mete che però Sergej rifiuta per l’assenza della Champions League. Il contratto in scadenza nel 2024, e la volontà di non rinnovarlo, impongono però alla Lazio delle riflessioni: un’eventuale permanenza farebbe felice Sarri ma innalzerebbe di molto anche il rischio che Milinkovic inizi a progettare l’addio a zero proprio tra due anni. Un’ipotesi che tutti vogliono evitare.