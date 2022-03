Mercato Lazio, si scalda la pista Gollini: le ultime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Lazio, Tare avrebbe accelerato per Gollini parlandone con l’agente Giuseppe Riso: Sarri spinge per un nuovo portiere

Continuano le manovre della Lazio in vista della prossima sessione estiva. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, con la situazione Strakosha ancora in bilico (Tare vorrebbe tenerlo, Sarri meno), l’ultima idea per la porta è quella legata a Gollini dell’Atalanta, attualmente in prestito al Tottenham.

Gli inglesi difficilmente eserciteranno il riscatto fissato a 13 milioni di euro e quindi l’italiano tornerà a Bergamo ma è destinato a partire vista la scadenza di contratto ravvicinata (giugno 2023) e i pessimi rapporti con Gasperini. La valutazione è 10 milioni di euro e Tare ne ha già cominciato a parlare con l’agente Riso. Dopo l’idea Ospina a zero, il futuro della porta della Lazio sembra parlare Italiano.