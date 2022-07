Mercato Lazio, si lavora alle uscite: il punto su Muriqi ed Escalante

Mercato Lazio, il club continua a lavorare sulle uscite: stallo per quanto riguarda Muriqi, Escalante piace in Spagna

Il mercato in uscita della Lazio rappresenta un elemento fondamentale dell’estate dei biancocelesti. Lotito ha speso finora in entrata 50 milioni (bonus inclusi) e conta di rientrare almeno in parte della spesa con alcune cessioni.

Come riferisce Il Messaggero, due sono gli indiziati principali: Muriqi ed Escalante, Sull’attaccante, dopo il naufragio della trattativa con il Bruges, è tornato forte il Maiorca che ha messo sul piatto 8 milioni di euro, una cifra ritenuta ancora troppo bassa dalla Lazio. Per quanto riguarda Escalante, per il centrocampista sono arrivate molte manifestazioni d’interesse dalla Spagna ma ancora nessuna offerta concreta.