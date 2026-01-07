Mercato Lazio, scambio di portieri con il Torino? Le ultime - Lazio News 24

Mercato Lazio, i due club riflettono sul possibile scambio di portieri in questa sessione di mercato. Tutti gli aggiornamenti

Dopo aver definito una partenza pesante nel cuore del centrocampo, la Lazio si è tuffata su un intrigante scambio di estremi difensori che potrebbe cambiare le gerarchie tra i pali di due club storici della Serie A.

Addio Guendouzi: la Lazio chiude col Fenerbahce

La notizia del giorno riguarda la mediana. La Lazio ha infatti concluso definitivamente il trasferimento di Mattéo Guendouzi al Fenerbahce. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’operazione si è chiusa sulla base di una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Una cessione dolorosa dal punto di vista tecnico, ma fondamentale per le casse della società, che ora ha il tesoretto necessario per affondare i colpi in entrata richiesti dal tecnico. La partenza del francese apre ufficialmente una nuova fase della strategia capitolina.

Intrigo tra i pali: contatti per Franco Israel e Christos Mandas

Parallelamente alla cessione di Guendouzi, il club biancoceleste sta lavorando intensamente sul fronte portieri. Secondo quanto riporta La Stampa, il club biancoceleste tiene infatti i contatti aperti con il Torino per un’operazione che potrebbe coinvolgere due giovani talenti: Franco Israel e Christos Mandas. L’idea è quella di uno scambio di pedine che possa soddisfare le esigenze di entrambe le squadre. Il portiere dei capitolini piace moltissimo ai granata, mentre i biancocelesti vedono nell’uruguaiano la chiave per blindare la porta.

Strategia Lazio: come cambia la difesa dopo Christos Mandas

La Lazio cerca un profilo che possa affiancare Provedel con garanzie diverse, e l’asse con i granata sembra essere la pista più concreta in queste ore. I contatti tra i due club proseguono spediti, con il ds Fabiani impegnato a limare le differenze sulla valutazione dei cartellini.

