Mercato Lazio, Sarri voleva Raspadori ma si ritroverà con Ratkov: il retroscena - Lazio News 24

Mercato Lazio, a quanto filtra Maurizio Sarri aveva chiesto al d.s. Angelo Fabiani di portare avanti la trattativa per Giacomo Raspadori. La situazione

La Lazio si prepara ad accogliere Petar Ratkov dal Salisburgo, ma l’affare non è senza polemiche. Il centravanti classe 2003, destinato a sostituire Taty Castellanos partito per il West Ham, arriverà nella capitale per circa 14 milioni di euro.

Tuttavia, l’accordo con il club austriaco non ha trovato il pieno consenso dell’allenatore Maurizio Sarri, che ha altre idee per rinforzare il reparto offensivo.

Mercato Lazio, la trattativa e l’idea di Sarri

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’accordo tra la Lazio e il Salisburgo sarebbe già stato raggiunto, ma Sarri ha espresso perplessità sul profilo del giovane attaccante serbo. Il tecnico biancoceleste avrebbe preferito un altro nome, in particolare Giacomo Raspadori.

Nonostante i tentativi di Angelo Fabiani di chiudere l’affare Ratkov, il mister non avrebbe dato il via libera definitivo, facendo capire che il giocatore ideale sarebbe il classe 2000 della Nazionale italiana.

Mercato Lazio: il caso Raspadori

Raspadori sarebbe il profilo perfetto per Sarri, che lo ha richiesto con insistenza per rinforzare l’attacco della Lazio. Tuttavia, il giocatore dell’Atletico Madrid, anche nel mirino della Roma, è partito per la Supercoppa spagnola con i colchoneros e il suo addio agli spagnoli sembra tutt’altro che vicino. Le difficoltà nel raggiungere un accordo con il club spagnolo rendono l’affare sempre più complicato.

Petar Ratkov: chi è il nuovo attaccante della Lazio

Petar Ratkov, classe 2003, è un giovane centravanti che ha impressionato con le sue prestazioni al Salisburgo. L’attaccante serbo è un profilo di grande potenziale, ma il suo arrivo in Lazio potrebbe rappresentare un compromesso in attesa di un attaccante più esperto. Con l’addio di Castellanos, il club biancoceleste ha bisogno di un sostituto, e Ratkov, pur essendo giovane, ha tutte le carte in regola per adattarsi al sistema di gioco di Sarri.

L’accordo sembra ormai in dirittura d’arrivo, ma le divergenze con Sarri potrebbero ritardare l’ufficialità del trasferimento. Nonostante ciò, Petar Ratkov si prepara a diventare una pedina importante nell’attacco della Lazio per il futuro.

