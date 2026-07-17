Dominguez si avvicina alla Lazio! La Dinamo Zagabria può accettare 12 milioni

Dominguez Lazio, nuovi passi avanti nella trattativa per il giovane difensore centrale della società croata. Ecco cosa filtra

La Lazio accelera per Sergi Dominguez, considerato il principale obiettivo della dirigenza biancoceleste per rinforzare il reparto difensivo. Il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe compiuto nuovi passi concreti per provare ad avvicinare il centrale spagnolo alla Capitale e mettere a disposizione di Gennaro Gattuso un elemento giovane, duttile e con importanti margini di crescita.

Secondo gli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio, la pista che porta all’ex giocatore del Barcellona resta pienamente viva. I contatti tra la Lazio e la Dinamo Zagabria sarebbero costanti, con le parti impegnate nella ricerca della formula giusta per arrivare a un accordo definitivo.

L’operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club biancoceleste di contenere l’investimento iniziale e valutare il rendimento del difensore nel corso della stagione.

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Dominguez Lazio, la Dinamo Zagabria abbassa la richiesta

La novità più importante riguarda la posizione della Dinamo Zagabria. Il club croato, che inizialmente aveva assunto una posizione particolarmente rigida, avrebbe abbassato le proprie richieste economiche e sarebbe ora disposto a valutare una cessione complessiva da circa 12 milioni di euro.

Il passo indietro della società croata potrebbe favorire la buona riuscita dell’operazione. La distanza tra domanda e offerta sembra essersi ridotta e la Lazio avrebbe quindi intravisto la possibilità di compiere lo scatto decisivo per assicurarsi Dominguez.

Dominguez Lazio, contatti costanti tra i club

La trattativa non è ancora arrivata alla fase conclusiva, ma i colloqui proseguono senza interruzioni. La Lazio sta cercando di trovare un’intesa che possa soddisfare le richieste della Dinamo Zagabria!

Dominguez, giocatore cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, viene ritenuto un profilo adatto alle esigenze biancocelesti per capacità di impostazione, personalità e possibilità di essere utilizzato in più posizioni della linea difensiva.

La dirigenza capitolina vuole consegnare allo staff tecnico un centrale in grado di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra. Proprio per questo motivo, la Lazio starebbe provando ad accelerare i tempi ed evitare che la trattativa possa trascinarsi troppo a lungo.

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Dominguez, attenzione all’inserimento del Venezia

A spingere la Lazio verso una rapida definizione dell’affare c’è anche l’inserimento del Venezia. Il club veneto avrebbe manifestato il proprio interesse negli ultimi giorni, aggiungendo un ulteriore elemento di concorrenza nella corsa al classe 2005.

La mossa del Venezia non avrebbe modificato la strategia di Fabiani, ma potrebbe aver convinto la Lazio a intensificare i contatti per evitare possibili sorprese. I biancocelesti sembrano infatti determinati a mantenere una posizione di vantaggio e a chiudere l’operazione prima che altri club possano presentare proposte più convincenti.

Lo scatto compiuto dalla Lazio potrebbe dunque rivelarsi determinante. L’abbassamento delle richieste della Dinamo Zagabria, i contatti costanti e l’apertura al prestito con diritto di riscatto hanno creato condizioni più favorevoli rispetto alle settimane precedenti.