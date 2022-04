Mercato Lazio, Sarri chiede sette acquisti: tutti i nomi

Mercato Lazio, Sarri ha le idee ben chiare sui nomi della Lazio del futuro: nel vertice di ieri il tecnico ha espresso le proprie idee

Il confronto di ieri a Formello è servito alla società e a Sarri anche per fare il punto sui nomi da inseguire nel prossimo calciomercato estivo. Soprattutto in virtù delle tante partenze a parametro zero (Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Lucas Leiva, forse Reina e Radu), Sarri ha chiesto 6-7 rinforzi in tutte le zone del campo come riportano Corriere dello Sport e Messaggero.

Sergio Rico e Provedel sembrano i maggiori indiziati per la porta, Romagnoli e Casale, per i quali le trattative non sono affatto semplici, sono i due profili scelti dal Comandante. A centrocampo serve un regista: Vitinha e Maxime Lopez si giocano il posto, molto dipenderà anche dal prezzo. Trattativa più semplice per Vecino, pallino di Sarri e in procinto di trasferirsi a zero. Infine in attacco i nomi fatti sono al momento due vere e proprie suggestioni di mercato ma c’è chi giura che Sarri farebbe carte false per averli: Mertens e Bernardeschi, entrambi liberi a parametro zero a giugno ma caratterizzati entrambi da ingaggi molto pesanti.

Si preannunciano altri incontri: in queste settimane Sarri e Tare hanno visionato diversi DVD con calciatori appetibili e low cost (un nome molto apprezzato è anche quello di Saponara). Fondamentali saranno le ultime 7 partite: centrare la qualificazione in Europa League agevolerebbe certamente il compito.