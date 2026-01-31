Calciomercato
Calciomercato Lazio, colloquio con la società per Romagnoli! Le ultimissime
Calciomercato Lazio, attualmente Alessio Romagnoli sta sostenendo un colloquio con la società biancoceleste. Le ultimissime
La Lazio è ancora attiva sul mercato e in attesa di una decisione importante riguardante il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale, che non ha trovato molto spazio quest’anno, potrebbe trasferirsi all’Al-Saad in Qatar come è risaputo. A svelarne gli aggiornamenti è il giornalista Alfredo Pedullà, il quale ha riportato che il ragazzo sta sostenendo un colloquio con la società biancoceleste in questi istanti! Si attende il via libera, seguiranno aggiornamenti!
