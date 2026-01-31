Infortunio Zaccagni, tegola in casa Lazio! L’esito degli esami strumentali: le ultime

Calciomercato
Brutte notizie per la Lazio. Il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, è stato costretto a fermarsi durante la rifinitura prima della partita di ieri con il Genoa. Nonostante il fastidio muscolare, il ragazzo ha scelto di rimanere a disposizione in panchina, dando il suo supporto ai compagni per tutta la durata del match.
L’infortunio di Zaccagni: esami e diagnosi
Secondo quanto riportato dal portale pazzidifanta.com, gli esami strumentali svolti su Mattia Zaccagni hanno evidenziato una lesione al muscolo obliquo dell’addome. Questo infortunio costringerà l’attaccante a fermarsi per alcune settimane, compromettendo la sua disponibilità per le prossime partite cruciali.
Il recupero e le partite saltate
Il periodo di recupero previsto per Zaccagni è di circa un mese. L’attaccante salterà sicuramente la difficile trasferta dello Stadium contro la Juventus, così come le sfide contro il Bologna in Coppa Italia e l’Atalanta in campionato. La Lazio dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi uomini chiave per un periodo significativo.
Le implicazioni per la Lazio e il suo ritorno
La Lazio si trova ora a dover gestire l’assenza di Zaccagni, uno dei giocatori più importanti della squadra. La speranza è che l’attaccante possa recuperare nel minor tempo possibile, tornando in campo per aiutare la sua squadra nelle prossime sfide decisive per il campionato. La sua assenza, però, metterà alla prova la profondità della rosa di Maurizio Sarri, che dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere alta la competitività della squadra.
