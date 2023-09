Kamada-Lazio, Lotito rassicura sul rinnovo: Sarri non può già farne a meno

Kamada-Lazio, il giapponese è già indispensabile per Maurizio Sarri. E Lotito rassicura tutti sul rinnovo dell’ex Eintracht

La gara di sabato sera contro il Monza ha dimostrato ampiamente perchè Sarri faccia tremendamente fatica a rinunciare a Daichi Kamada nel proprio centrocampo. Pur con caratteristiche diverse da Milinkovic, il giapponese appare l’unico a saper garantire equilibrio al reparto. Meticoloso e sempre sul pezzo, Kamada si è già calato alla perfezione negli schemi del tecnico.

A tal proposito, come riferisce Il Messaggero, il solo anno di contratto firmato in estate dopo lo svincolo dall’Eintracht e l’arrivo nel calciomercato Lazio non rappresenta motivo di timore come ammette lo stesso Lotito: «Siamo già d’accordo per altri due anni di contratto». Non sarà Milinkovic ma Sarri non può già più farne a meno.