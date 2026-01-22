Calciomercato Lazio, alla ricerca del sostituto di Guendouzi! Ecco quanto filtra

Calciomercato Lazio, i capitolini sono sempre alla ricerca del sostituto perfetto del francese Mattéo Guendouzi. Le ultime novità

Il calciomercato Lazio continua a muoversi tra operazioni in uscita e innesti mirati, ma il lavoro della dirigenza non può ancora dirsi concluso. In casa biancoceleste, infatti, resta aperta una casella considerata fondamentale dallo staff tecnico. A sottolinearlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle esigenze di Maurizio Sarri. Nonostante alcune cessioni già definite nel mercato invernale e qualche arrivo utile a puntellare la rosa, il tecnico toscano attende ancora una mezzala in grado di garantire qualità, palleggio e continuità.

Lazio, Sarri cerca il profilo giusto a centrocampo

Secondo quanto filtra, Sarri vorrebbe un giocatore capace di raccogliere l’eredità tecnica di Mattéo Guendouzi, centrocampista francese noto per dinamismo, intensità e capacità di incidere nelle due fasi. L’esigenza non è legata tanto al numero, quanto alle caratteristiche: serve una mezzala che sappia interpretare il gioco posizionale, inserirsi senza palla e dare equilibrio alla manovra. Al momento, la società non ha ancora scoperto le carte sui nomi seguiti, ma la direzione sembra chiara.

Lazio, piste estere ancora coperte

Il quotidiano parla infatti di tracce all’estero, con diversi profili monitorati lontano dalla Serie A. Nessuna trattativa ufficiale è stata ancora resa nota, segno di una fase esplorativa che potrebbe accelerare nelle prossime settimane, soprattutto se si creeranno le condizioni economiche giuste.

