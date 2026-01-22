Mandas Bournemouth, a un passo dalla cessione! Il club inglese avanza un’ulteriore offerta: le ultime

Mandas Bournemouth, il portiere va verso la cessione in Premier League! Gli inglesi avanzano sul tavolo un’offerta più allettante: il punto

Il calciomercato Lazio entra in una fase decisiva anche sul fronte portieri. Nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti rilevanti sulla situazione di Christos Mandas, estremo difensore greco classe 2001, sempre più vicino all’addio alla Capitale. A fare chiarezza è stato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che attraverso il proprio account X ha delineato uno scenario ormai avanzato. Secondo quanto riportato, la trattativa tra la Lazio e il Bournemouth è entrata nella fase conclusiva, con il club inglese deciso a chiudere l’operazione nelle prossime ore.

Lazio, Mandas verso la Premier League: i dettagli

Il Bournemouth ha infatti rilanciato la propria offerta, dopo il primo tentativo respinto dalla società biancoceleste. Sul tavolo è ora pronto un pacchetto complessivo da circa 20 milioni di euro, cifra che avvicina sensibilmente le parti. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli legati alle condizioni dell’eventuale obbligo di acquisto, elemento chiave della formula. Per Mandas è già pronto un contratto di cinque anni, segnale della forte volontà del club inglese di puntare sul portiere come investimento a lungo termine.

Lazio, una cessione strategica per il club

Dal punto di vista della Lazio, la possibile cessione del portiere greco rappresenta un’operazione importante anche in ottica strategica. Mandas, arrivato come profilo di prospettiva, ha attirato l’interesse della Premier League grazie alle sue qualità tra i pali, alla reattività e alla personalità mostrata quando chiamato in causa.

L’offerta del Bournemouth consente al club di valutare una plusvalenza significativa e, allo stesso tempo, di ridisegnare il reparto portieri in vista dei prossimi impegni stagionali. Come sottolineato da Schira, la trattativa è ormai ai dettagli finali. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a stretto giro, una volta chiariti gli ultimi aspetti contrattuali.

