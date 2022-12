Mercato Lazio, per la fascia sinistra in pole c’è Kerkez: i dettagli

Mercato Lazio, per il ruolo di terzino sinistro prende quota l’ipotesi Kerkez, ex Milan oggi all’AZ Alkmaar

In casa Lazio continua la ricerca di un terzino sinistro in vista del prossimo mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere della Sera ed. romana, nonostante l’alto gradimento di Sarri per Parisi dell’Empoli, ad oggi il nome in pole è quello di Milos Kerkez.

Il terzino classe 2003 dell’AZ Alkmaar ed ex Milan ha una valutazione di 5 milioni di euro, cifra che i biancocelesti, bloccati dall’indice di liquidità, non possono sborsare. Servirebbe una cessione a gennaio, un incastro difficile da realizzare. Tare però ci vuole provare per non vedere lievitare il cartellino di quello che viene considerato un grande talento.