Mercato Lazio, in difesa arriva il pupillo di Tudor! Luis Alberto fattore chiave dell’affare. Ultime

Mercato Lazio, in difesa arriva il pupillo di Tudor: occhi su Clauss, terzino del Marsiglia in scadenza a giugno del 2025

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno degli obiettivi del calciomercato Lazio della prossima estate sarà quello di rinforzare il reparto dei terzini. In particolare gli occhi sono finiti su un pupillo di Tudor.

I biancocelesti, su consiglio del croato, hanno cominciato a sondare il terreno per Jonathan Clauss, francese, 31 anni in scadenza di contratto col Marsiglia a giugno del 2025. Può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra ed è rappresentato dalla You First, la stessa scuderia di Luis Alberto. Il colpo sembra possibile.