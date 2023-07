Mercato Lazio, la cessione di Milinkovic Savic potrebbe entrare nella storia del club: il dato che riguarda il probabile trasferimento

La Lazio si sta preparando a salutare Sergej Milinkovic Savic, pronto a partire per una nuova avventura in Arabia Saudita.

Cessione importante e quasi storica, come riporta Il Corriere della Sera, che diventerebbe la quarta per incasso nella storia del club biancoceleste: questa classifica è guidata da Vieri (all’Inter nel 1999 per l’equivalente di 46,48 milioni di euro), Nedved (la Juve lo pagò 45 milioni) e Veron (per lui il Manchester United sborsò poco meno di 43 milioni).