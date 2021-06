Mercato Lazio, Hysaj e Angileri i terzini prescelti: i dettagli

Si continua a lavorare sul mercato in casa Lazio: l’obiettivo adesso è di rinforzare la rosa sulle fasce con due terzini

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul mercato in queste ore, sempre più frenetiche. Da Felipe Anderson a Basic, passando per Brandt, la società biancoceleste sta mettendo a punto diverse operazioni, per costruire la rosa della prossima stagione.

Adesso però, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’obiettivo è anche quello di rinforzare le fasce con due terzini: i prescelti sono Elseid Hysaj, 27enne in scadenza con il Napoli, e Fabrizio Angileri, argentino classe ’94 del River Plate. Al momento la Lazio sembra indecisa tra i due, che tuttavia potrebbero arrivare insieme in caso di partenza di due tra Lazzari, Marusic e Fares. Il club biancoceleste si prepara a mettere a segno i primi colpi di questo calciomercato.