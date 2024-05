Mercato Lazio, REBUS Guendouzi: francese insofferente, non va escluso che... ULTIMISSIME

Mercato Lazio, rebus Guendouzi in vista della prossima stagione: francese insofferente, non è escluso l’addio a giugno

Come riportato dal Corriere dello Sport, un caso aperto nel prossimo calciomercato Lazio potrebbe essere quello legato al futuro di Mateo Guendouzi.

Il francese, nonostante il chiarimento con Tudor, è insofferente per la nuova gestione tecnica del croato con l’ex Marsiglia che con l’addio di Maurizio Sarri ha perso un importante punto di riferimento. L’addio non è da escludere: Lotito chiede 30 milioni di euro per il cartellino.