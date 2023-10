Mercato Lazio, Sarri spiazzato da Gila: il difensore spagnolo ha chiesto al tecnico di essere ceduto a gennaio. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, potrebbe esserci un’importante uscita nel calciomercato Lazio di gennaio.

Mario Gila, zero minuti collezionati in stagione, avrebbe chiesto a Sarri e alla società di essere ceduto a gennaio. In pressing restano Verona e (soprattutto) Espanyol e Rayo Vallecano. Il tecnico ne ha preso atto ed è pronto a concedere il via libera.