Mercato Lazio, Vergara è un obiettivo! Folta concorrenza: il Como si insidia nella corsa

Mercato Lazio, la dirigenza ha attenzionato il profilo di Antonio Vergara! Concorrenza elevata tra Italia ed estero: spicca anche il Como

Il mercato estivo entra subito nel vivo e i riflettori delle principali società italiane si accendono su uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico nazionale! Si allarga sensibilmente la schiera delle compagini fortemente interessate alle prestazioni sportive di Antonio Vergara. Nelle ultime settimane l’estroso attaccante di proprietà del Napoli era stato accostato con insistenza alla Lazio, ma nelle ultime ore sul ragazzo è piombato con grandissima decisione il Como!

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de Il Mattino, la dirigenza lariana avrebbe individuato nel fantasista classe 2003 il profilo ideale per sostituire l’argentino Nico Paz, specialmente nel caso in cui quest’ultimo dovesse fare ritorno a titolo definitivo al Real Madrid durante questa sessione di trasferimenti.

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La valutazione del Napoli per l’attaccante Antonio Vergara

La società azzurra guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis non considera affatto incedibile il proprio gioiello, ma per privarsi delle sue prestazioni chiede una cifra importante. La base d’asta fissata dalla dirigenza partenopea si aggira attorno ai 30 milioni di euro, una somma considerevole sulla quale la proprietà campana si è comunque detta disposta a trattare per trovare un punto d’incontro strategico.

Molto del futuro del ragazzo passerà inevitabilmente attraverso il pensiero e le idee tattiche del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il quale intende valutarne attentamente le qualità tecniche e l’attitudine al sacrificio durante il ritiro precampionato prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva.

I primi contatti con l’agente per il futuro di Vergara nel Napoli

I movimenti di mercato dietro le quinte sono però già cominciati in maniera piuttosto fitta. Si registrano infatti i primissimi contatti ufficiali con il procuratore del calciatore, l’agente Mario Giuffredi, il quale ha aperto apertamente le porte a un eventuale trasferimento del suo assistito in un’altra piazza stimolante per garantirgli maggiore continuità d’impiego. Il gradimento del calciatore verso il progetto tecnico dei lombardi rappresenta un fattore da non sottovalutare, con la dirigenza del Como che intende accelerare i tempi per anticipare la concorrenza e blindare il prima possibile l’accordo.

La posizione della Lazio sullo sfondo dell’affare Vergara con il Napoli

In questo scenario così fluido e in continua evoluzione, la Lazio guidata in panchina da Gennaro Gattuso resta momentaneamente sullo sfondo, senza aver ancora sferrato l’attacco decisivo. Tra il club capitolino e il Napoli al momento sembrano esserci dialoghi fitti legati prevalentemente al destino e al futuro del difensore spagnolo Mario Gila, un profilo che piace molto ai vertici azzurri! La pista che porta all’attaccante napoletano rimane comunque aperta per i biancocelesti, ma la dirigenza comasca è attualmente in netto vantaggio nella corsa al giocatore.