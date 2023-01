Primavera Lazio: Marino alla Fidelis Andria: è UFFICIALE

Primavera Lazio: Marino verso la Fidelis Andria, ufficializzata la cessione al club pugliese, per il giocatore si tratta di un ritorno in Serie C

La Fidelis Andria, tramite un comunicato ha ufficializzato l’acquisto del giovane centrocampista della Primavera della Lazio, Andrea Marino. Per il giocatore si tratta di un ritorno in Serie C dopo il prestito della passata stagione al Piacenza

COMUNICATO– «La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo a titolo temporaneo dalla Lazio del centrocampista Andrea Marino. Il classe ‘01 , cresciuto nei settori giovanili di Salernitana e Lazio, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Piacenza Calcio, totalizzando 23 gare. Il calciatore nativo di Ciriè sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro già per la gara odierna contro la Viterbese. Ha scelto il numero di maglia 88»