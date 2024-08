La storia tra Casale e la Lazio potrebbe essere giunta alla pagina finale: potrebbe concretizzarsi l’uscita del difensore che rimarrebbe in A

Tra Casale e la Lazio potrebbe finire a breve. Il difensore, in uscita, avrebbe ricevuto una richiesta da parte del Bologna. Una meta gradita che gli consentirebbe di giocare in Champions League anche questa stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’allenatore dei rossoblù, Vincenzo Italiano, avrebbe già dato il suo ok.

L’operazione può entrare nel vivo nelle prossime ore e potrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto. Ancora presto per dirlo, ma comunque il futuro di Nicolò Casale sarà lontano dalla capitale, soprattutto dopo l’accelerata Lazio per Gigot. Nelle ultime ore si è parlato ancora di un possibile inserimento del difensore ex Verona nell’affare Folorunsho con il Napoli.