Mercato Lazio, non si perde di vista l’alternativa a Fazzini: Fabiani lo ha messo nel mirino. C’è anche lui tra gli obiettivi

Mercato Lazio, i biancocelesti seguono sempre da vicino un’alternativa a Jacopo Fazzini: lui nel mirino di Fabiani. La situazione

In bilico l’acquisto di Jacopo Fazzini da parte del mercato Lazio, che sarebbe stato sorpassato dal Napoli nella corsa al centrocampista in forza all’Empoli. Ecco perchè, dalla Capitale, non si perdono di vista le alternative per rinforzare la mediana.

Tra queste c’è Cesare Casadei, che i biancocelesti vorrebbero riportare in Serie A. Il giocatore piace anche al Torino ma non ha ancora ceduto alla corte granata e per questo si conservano speranze da parte di Fabiani.