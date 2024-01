Bernardeschi Lazio, Lotito stoppa le voci: «Non c'è nulla ma...

Bernardeschi-Lazio, Claudio Lotito smorza le voci sull’esterno del Toronto accostato ai biancocelesti nelle ultime ore

Intervistato da Tag24, Claudio Lotito ha parlato così del possibile arrivo di Bernardeschi nel calciomercato Lazio:

PAROLE – «Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani, ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla, ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla…. Risposta dai Friedkin? Chi avrei chiamato, che avrei dovuto fare? Ma per favore, non posso stare dietro anche a queste stupidaggini».