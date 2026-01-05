Mercato Lazio: Basic alla Roma? L'agente lavora per il futuro del suo assistito - Lazio News 24

Calciomercato
Mercato Lazio: Basic alla Roma? L’agente lavora per il futuro del suo assistito
Mercato Lazio: aggiornamento clamoroso circa il centrocampista Toma Basic. Il suo futuro potrebbe essere con i giallorossi
Il calciomercato della Lazio continua a riservare sviluppi complessi e, in alcuni casi, difficili da prevedere. Una situazione che riporta sotto i riflettori diversi dossier, tra cui quello legato a Toma Basic, segnala oggi Il Tempo.
Mercato Lazio, contratto in scadenza e trattativa ferma
Il centrocampista croato , vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Dal 1° febbraio sarà quindi libero di firmare un pre-accordo con qualsiasi altra società. Una condizione che pesa sul futuro del giocatore, soprattutto considerando che la trattativa per il rinnovo con la Lazio sarebbe entrata in una fase di stallo.
Mercato Lazio, l’ipotesi Roma e i contatti indiretti
Secondo quanto riportato da Il Tempo, tra le opzioni valutate dall’agente del giocatore ci sarebbe stato anche un sondaggio con la Roma. Un’ipotesi che, almeno sulla carta, appare sorprendente: l’entourage avrebbe proposto Basic alla dirigenza giallorossa, ipotizzando un inserimento in rosa a parametro zero a fine stagione, oppure già a gennaio con il riconoscimento di un indennizzo alla Lazio.
I contatti sarebbero avvenuti con Frederic Massara, senza però registrare segnali di apertura da Trigoria.
Calciomercato Lazio, le riflessioni del club sul futuro di Basic
La notizia, in attesa di eventuali conferme, riporta l’attenzione su una scelta che la Lazio dovrà affrontare nelle prossime settimane. A Formello ci si interroga sulla reale utilità di un rinnovo: Basic merita una conferma dopo il rilancio recente oppure la società preferirà orientarsi verso altri profili per la prossima stagione? Seguiranno aggiornamenti circa il futuro di Basi!
