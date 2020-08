Mercato, Fares è vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio

Mohamed Fares è più che un obiettivo per la Lazio: il quinto di sinistra della SPAL è stato esplicitamente richiesto da Simone Inzaghi e la società è prossima ad acquistarlo.

Dopo le operazioni Lazzari e Murgia, i rapporti ottimi tra SPAL e Lazio continuano a dare frutti per la società capitolina. Mohamed Fares infatti è più che un obiettivo delle aquile. L’esterno della compagine ferrarese lascerà il club appena retrocesso e nonostante la concorrenza della Fiorentina sarebbe in procinto di arrivare a Roma. Esplicita richiesta di Inzaghi, potrebbe raggiungere la Capitale andando a formare alla Lazio la coppia di quinti con Lazzari che nella stagione 2018/2019 ha reso la SPAL una splendida sorpresa in Serie A. A breve è previsto un incontro tra le parti per definire l’operazione: Fares, dopo la rottura del legamento crociato e i problemi alla coscia che gli hanno fatto praticamente saltare l’intera stagione appena conclusasi, ha voglia di riscatto. Il calciatore sosterrà delle visite mediche per verificare la completa guarigione e dovrebbe essere prelevato dalla Lazio per una cifra che si aggira attorno ai 9 milioni più bonus.