Mercato, difensore cercasi: si riparla di Umtiti del Barcellona, dipende da Vavro

Mercato, difensore cercasi: si riparla di Umtiti del Barcellona

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato fissato prima delle feste di Natale un vertice tra il presidente Lotito, il ds Tare e l’allenatore Simone Inzaghi. Si parlerà anche di calciomercato, di calciatori da piazzare (tra gli altri, da Djavan Anderson a Kiyine, mai presi in considerazione), e di eventuali nuovi arrivi. L’allenatore spingerebbe per un difensore, si riparla di Umtiti del Barcellona per garantire un “usato sicuro” ad una retroguardia in perenne difficoltà da inizio anno. Il tutto sarebbe però legato alla partenza di Vavro, che andrebbe ceduto in prestito. Come riportato negli scorsi giorni, qualora i tempi di recupero di Lulic dovessero ulteriormente allungarsi, si parlerà anche di un nuovo quinto di sinistra. Al di là delle condizioni fisiche di Fares, infatti, numericamente il tecnico piacentino è in difficoltà sulle corsie.