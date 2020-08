Mercato, anche il Galatasaray su James Rodriguez

Secondo i media turchi, sul giocatore colombiano accostato alla Lazio ci sarebbe anche il Galatasaray.

James Rodriguez è uno dei nomi caldi emersi dopo il naufragio della trattativa David Silva.

Sul giocatore colombiano del Real Madrid però non ci sarebbe solo l’interesse della Lazio.

Secondo il portale turco Fotomaç, il Galatasaray avrebbe manifestato più di un semplice interesse per il giocatore: un contatto tra le due parti, si legge dal portale turco, ci sarebbe già stato: la formula sarebbe quella del prestito con il pagamento di metà dell’ingaggio (ad oggi guadagna 6 milioni). Tuttavia, l’offerta non sembra aver riscosso grande entusiasmo nella dirigenza madrileña, disposta ad ascoltare eventuali controproposte.