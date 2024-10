Mellone promuove la Lazio: «Questa è una squadra che ha carattere e sta facendo benissimo sia in serie A che in coppa»

Mellone, il giornalista alla luce delle ottime prove della Lazio caratterizzate dai risultati rilascia queste sue considerazioni a riguardo

PAROLE – Questa è una Lazio di carattere, punto. Tra l’altro non dobbiamo neanche sottovalutare i numeri ed il valore degli avversari. La parola capolavoro richiede tempistiche diverse e risultati tangibili. In questo momento si può parlare di un ottimo lavoro da parte di Baroni. È stato un tecnico specializzato in salvezze, è stata allestita una squadra che resta una squadra di poco noti e nessuno di noi poteva ipotizzare un terzo posto in classifica dopo sette giornate. Bene anche in Europa League contro squadre non top, ma intanto sette gol li devi fare. Quindi Chapeau alla Lazio