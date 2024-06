Mellone CONTESTA: «La Lazio è di noi TIFOSI, dalla società voglio proprio capire i progetti e...»

Il giornalista Angelo Mellone contesta le ultime scelte della società Lazio: ecco cosa ha detto dopo le proteste dei tifosi

A Radiosei, Angelo Mellone ha così parlato delle proteste dei tifosi della Lazio verso la società.

LE PAROLE – «La Lazio è di tutti noi tifosi. Spero che chi di dovere elabori e sedimenti ciò che è accaduto ieri: i tifosi non sono più in grado di poter sognare. La dimensione della Lazio dovrebbe essere quella di una squadra che si qualifichi quasi sempre in Champions. Io vorrei capire dalla dirigenza quale sia la visione che hanno per la Lazio, quale sia la dimensione di questa squadra, quale sia il progetto previsto per questa squadra».