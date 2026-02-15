Melli: «Fare l’ala sinistra è meglio per Maldini. Noslin ha sbagliato molte cose e su Ratkov…»

Franco Melli ha analizzato i vari temi della partita persa dalla Lazio di Maurizio Sarri all’Olimpico contro l’Atalanta: tutte le sue valutazioni

La sconfitta della Lazio contro l’Atalanta continua a far discutere. Dopo il 2-0 subito all’Olimpico, è arrivata anche l’analisi di Franco Melli, giornalista intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

Secondo Melli, la gara ha raccontato un paradosso calcistico: grande possesso palla, occasioni create e due legni colpiti, ma nessun gol all’attivo. Un tema che ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla formazione scelta da Maurizio Sarri, tecnico dei capitolini, e sull’impatto dei cambi nel corso del match. Le sue parole:

«Non ho visto mai una partita in cui chi fa possesso palla, prende due pali, crea occasioni su occasioni perde 2 a 0. Evidentemente la formazione all’inizio era sbagliata, evidentemente al 66esimo finalmente abbiamo messo il centravanti Ratkov. Noslin ha sbagliato tanto, Maldini è stato spostato nel ruolo di esterno a sinistra a lui più congeniale. E la Lazio è comunque uscita uccellata di rimessa anche a causa del secondo gol molto bello dell’Atalanta. Se noi pensiamo ai pali, se pensiamo che tutti i difensori dell’Atalanta sono stati ammoniti, se pensiamo a quello che si è mangiato la Lazio nel finale e alla bravura di Carnesecchi… Il migliore è stato lui perché ha fatto tre miracoli».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Zaccagni e Gila! Tutti gli aggiornamenti da Formello